Ngày 29/8, Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2023 do Ban ATGT tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách tại bến cảng Cửa Đại, TP Hội An.

Kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa

Tại bến cảng, Tổ tiến hành kiểm tra quyết định công bố hoạt động, công tác bảo vệ môi trường, phương án phòng cháy chữa cháy; nội quy, niêm yết giá vé, nhà chờ, lắp đặt và duy trì biển báo hiệu đường thủy nội địa; bố trí tời để ứng cứu phương tiện giao thông khi có sự cố xảy ra; đường dẫn, cầu bến cho người và phương tiện lên xuống; phao cứu sinh….

Đối với các phương tiện hoạt động kinh doanh chở khách, hàng hóa, Tổ tiến hành kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn, áo phao, dụng cụ cứu sinh, tín hiệu của phương tiện; bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng…

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Ban ATGT tỉnh nhằm nhanh chóng xử lý, khắc phục những tồn tại về tình hình trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra, giúp đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải trong thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan, phát hiện những khó khăn vướng mắc kịp thời tham mưu Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, đảm bảo việc đi lại của người dân và du khách được an toàn, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy xảy ra.

Đại Quang