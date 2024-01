Khởi tố đối tượng trộm cắp số lượng lớn sâm Ngọc Linh trị giá hàng trăm triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàn Phú Sơn (SN 1993, trú tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Khởi tố bị can đối với Đàn Phú Sơn (SN 1993, trú tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My)

Trước đó, ngày 02/01, tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm khoảng 100 gốc sâm Ngọc Linh, loại từ 05 năm đến 10 năm tuổi, có giá trị hơn 130 triệu đồng, Công an huyện Nam Trà My đã vào cuộc, tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng.

Qua đó, xác định Đàn Phú Sơn là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lực lượng Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng và bắt giữ đối tượng Sơn khi đang lẩn trốn tại xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm sâm Ngọc Linh khác trên địa bàn huyện.

Xuân Mai – Thiên Duy