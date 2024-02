Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tại Duy Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Trần Thị Lên (SN 1999, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để điểu tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm biêu, hụi có dấu hiệu hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/01/2024, Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành khám xét, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Lên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 7/2023, thông qua hoạt động biêu, hụi đã tiếp cận với những người có nhu cầu cần tiền đóng biêu, Lên đã cho vay với lãi suất đến 2.160%/năm và thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng.

Xuân Mai – Quốc Huy