Khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông

Chiều 29/4/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố 13 bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam về hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố 13 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam

Các đối tượng gồm: Trần Quốc Dũng, Nguyễn Quang Thiện, Hồ Tấn Phát, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Sỹ, Trần Minh Trí, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thị Kim Dung, Phan Quang Thanh Sơn, Phan Phụng Tú Tài, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Hiếu (cùng trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Ngô Văn Tường (trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, ngày 4/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, sau đó chuyển vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào các tài khoản Facebook bằng cách sử dụng mạng máy tính để tác động vào tài khoản, bẻ khóa mã xác thực, thay đổi mật khẩu, chiếm quyền quản trị (khiến chủ tài khoản không thể đăng nhập), nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản để bán kiếm lời.

Từ năm 2022 đến 2025, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 22,7 tỷ đồng từ việc mua bán tài khoản Facebook. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tuấn