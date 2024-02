Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng: Trần Bùi Hoài Phương (SN 1981, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ) và Trần Đình Huy (SN 1982, trú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc.

Hai đối tượng Trần Bùi Hoài Phương và Trần Đình Huy tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra ban đầu xác định từ cuối năm 2022 đến nay, 2 đối tượng Phương và Huy lợi dụng chính sách của Nhà nước về đất đai, đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối với Trần Bùi Hoài Phương: sau khi thỏa thuận bán thửa đất thuộc phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ cho 2 người dân với giá 1.650.000.000 đồng và yêu cầu đặt cọc số tiền 800.000.000 đồng để Phương làm thủ tục tách thửa; tuy nhiên sau đó Phương bán lại thửa đất trên cho một người khác để tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, sau khi bán thửa đất trên Phương vẫn thoả thuận và nhận đủ số tiền 1.650.000.000 đồng của 2 người dân đã đặt cọc trước đó để làm thủ tục.

Đối với Trần Đình Huy: sau khi đã thỏa thuận bán thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ cho 1 người dân với giá 1 tỷ một trăm triệu đồng và nhận trước 500 triệu đồng tiền cọc để làm thủ tục tách thửa và sang tên, tuy nhiên Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận mà bán thửa đất này cho một người khác.

Ngoài ra, Phương và Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Xuân Mai – Minh Tuấn