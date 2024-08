Khởi tố 4 đối tượng sử dụng trái phép ma túy tại Karaoke Paris

Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng, về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán Karaoke Paris, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ.

Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Paris. (Ảnh: C.A)

Lúc 01 giờ 30 phút, ngày 05/8, tại phòng số 7 quán Karaoke Paris, địa chỉ số 120 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Tổ công tác Công an Thành phố và Công an phường An Mỹ phát hiện, bắt quả tang Ca Thành Luân – SN 1995 (trú tại khối phố Đồng Sim, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra trong phòng còn 04 đối tượng khác là: Đặng Ngọc Hải – SN 2004 (trú thôn Phú Vinh, xã Ia BLứ, Chư Pưh, Gia Lai); Nguyễn Thị Thuỳ Năm – SN 2000 (trú tại khối phố Phú Phong, phường An Phú, TP. Tam Kỳ); Lê Thị Viện – SN 2000 (trú thôn Hoà Thượng, xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Trường – SN 1999 (trú thôn Hoà An, xã Tam Hoà, huyện Núi Thành).

Qua test nhanh, xác định Luân, Hải, Năm, Trường dương tính với chất ma túy. Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xuân Hiếu – Quang Phi