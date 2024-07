Chiều 03/7, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với đoàn công tác Pháp tổ chức khởi động Dự án Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Về phía đoàn công tác Pháp có ông Olivier Brocher – Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Herve Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, ông Jesus Lavina – Phó Trưởng ban Hợp tác, Phó Trưởng đại diện Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, từ sau năm 2014, bờ biển Hội An bị xói lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống và sinh kế của người dân. Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, tuy nhiên còn nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 3/7

Việc triển khai Dự án Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp(AFD) và Liên minh Châu Âu EU thông qua Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên (WARM Facility) sẽ góp phần giúp Quảng Nam ứng phó với vấn đề xói lở bờ biển Hội An, góp phần bảo vệ cuộc sống cho người dân và phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch tại địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp – ông Olivier Brocher nhấn mạnh, Pháp luôn đồng hành cùng Việt Nam để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học. Sự thành công của dự án sẽ là tham chiếu cho quá trình hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

Dự án Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam nhằm xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam nói chung.

Dự án gồm hợp phần công trình và hợp phần phi công trình; trong đó sẽ đầu tư, xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng có tổng chiều dài 2.090 mét và thực hiện nuôi bãi. Tổng mức đầu tư của dự án là 42 triệu Euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng), trong đó vốn vay từ AFD 35 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu Euro từ EU thông qua Quỹ WARM Facility và vốn đối ứng 5 triệu Euro.

Kim Ngân – Quang Phi – Ngọc Linh