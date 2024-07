Khảo sát thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp tại TP. Tam Kỳ

Sáng ngày 31/7, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do bà Hoàng Thị Dinh – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp và đánh giá việc thực hiện chính sách giáo dục mầm non tại TP. Tam Kỳ.

Hiện nay thành phố có 02 khu công nghiệp và 01 cụm công nghiệp với tổng số lao động đang làm việc khoảng 20.654 người. Trên địa bàn thành phố chưa có trường mầm non, mẫu giáo được xây dựng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tại các xã, phường có khu, cụm công nghiệp có 3 trường mẫu giáo công lập và 23 nhóm, lớp mầm non độc lập. Trẻ mầm non là con công nhân đến trường là 927/8.319 trẻ, tỷ lệ 11,14 %.

Đoàn công tác đã lấy ý kiến của đại diện các trường mầm non, mẫu giáo và các địa phương có khu, cụm công nghiệp về giải pháp của địa phương thúc đẩy thực hiện chính sách giáo dục mầm non ở địa bàn; ý kiến đối với dự thảo một số nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 06 tháng đến 36 tháng tuổi tại địa bàn có đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2024-2030”. Đây sẽ là cơ sở để đoàn công tác đề xuất, góp ý với Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án sát với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực khi triển khai thực hiện.

