Khánh thành và gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang

Sáng 24/6, huyện Nam Giang tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường Mầm non Thạnh Mỹ và khu Thư viện – Bảo tàng huyện Nam Giang.

Nam Giang tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường Mầm non Thạnh Mỹ và khu Thư viện – Bảo tàng huyện Nam Giang sáng 24/6

Công trình Trường Mẫu giáo Thạnh Mỹ được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp12,7 tỷ với diện tích 1.079,8 m2.

Công trình quy mô nhà 02 tầng, phòng học khép kín cho trẻ độ tuổi mầm non; các phòng làm việc của khu vực Hành chính quản trị – văn phòng; hiệu trưởng, hiệu phó, y tế, các phòng đa năng, học năng khiếu, các phòng phục vụ sinh hoạt cho giáo viên, khu vực bếp. Hệ thống cầu thang được bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn khi thoát hiểm với 3 cầu thang bộ, chiều rộng thang và các bậc cấp thang cũng như hệ thống lan can, tay vịn được bố trí phù hợp với độ tuổi mầm non.

Công trình khu Thư viện – Bảo tàng, tại sân vận động huyện có vị trí tại thôn Thạnh Mỹ 2, diện tích xây dựng 551,12m2, tổng diện tích sàn 1.012m2. Công trình hoàn thành có thể trang bị ít nhất 10.000 bản sách với ít nhất 1.000 đầu sách, 10 đầu báo, tạp chí (báo gồm báo điện tử) được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện. Tổng mức đầu tư là 6,7 tỷ đồng.

Các công trình được đưa vào sử dụng nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất xây dựng phát triển đô thị thị trấn Thạnh Mỹ giai đoạn 2022 -2025, đảm bảo điều kiện công tác giảng dạy và học tập cho các cháu trong độ tuổi mẫu giáo của khu vực thị trấn Thạnh Mỹ, theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn.Đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin của nhân dân.

Cả 02 công trình có nguồn vốn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; vị trí ở khu vực trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, là các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949-28/6/2024).

Y Thơm