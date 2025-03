Sáng 26/3, Thành đoàn Hội An khai mạc hội trại “Tuổi trẻ Hội An – Tiếp bước truyền thống anh hùng”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An (28/3/1975 – 28/3/2025) và 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025).

Tham gia hội trại có hơn 500 trại sinh là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên của các cơ sở đoàn xã, phường, trường học, khối công nhân viên chức trực thuộc Thành đoàn Hội An cùng đoàn trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa Đại, Trạm 16 Trung tâm 47 BTM Hải quân, Chi đoàn BIDV chi nhánh Hội An.

Hội trại diễn ra từ ngày 26 đến 28/3 với nhiều hoạt động gồm các trò chơi, thi thiết kế video “Nhật ký hội trại”; thi vũ điệu thanh niên; thi thiết kế infographic tuyên truyền về 50 năm giải phóng quê hương Hội An, liên hoan “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”; chương trình lửa trại chào mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng…

Hội trại “Tuổi trẻ Hội An – Tiếp bước truyền thống anh hùng” là sân chơi cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể. Đồng thời góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống, khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy sức trẻ Hội An xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phan Sơn