Chiều 25/5, Công an tỉnh Quảng Nam khai mạc Hội thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024. Dự khai mạc có Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao khiến nguy cơ chập điện, cháy, nổ thường trực tiềm ẩn. Đã có nhiều vụ cháy xảy ra được lực lượng công an, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp huyện chữa cháy kịp thời.

Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Thủ tướng đã chỉ đạo nhân rộng mô hình PCCC và Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 180 Tổ liên gia ở các địa phương được huấn luyện nghiệp vụ, cùng hỗ trợ lẫn nhau xử lý tình huống, tham gia chữa cháy.

Hội thi có sự tham gia của 18 đội đến từ 18 huyện, thành phố với hơn 230 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp huyện. Trong phần thi lý thuyết, 18 đội thi trả lời các câu hỏi kiến thức PCCC và CNCH.

Hội thi là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, tài sản của nhân dân; phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác PCCC và CNCH, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC ở cơ sở trong tình hình mới.

Duy Bình – Quang Phi