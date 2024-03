Khai mạc Hội chợ Quốc tế phong cách ngoài trời

Tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sáng nay 9/3, Hội chợ Quốc tế phong cách ngoài trời đã chính thức khai mạc. Tham dự có Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Quốc Trị, lãnh đạo một số tỉnh, thành trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại hội chợ, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh năm 2023 trong bối cảnh giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2023 sụt giảm chưa từng có trong lịch sử, đạt 14,47 tỷ USD, giảm 15,4% so với năm 2022; năm 2024, do ảnh hưởng của các cuộc xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế còn gặp nhiều khó khăn, chuỗi cung còn bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu, do đó đây là những hoạt động rất cần thiết để lấy lại tăng trưởng xuất khẩu gỗ và lâm sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định cùng với định hướng phát triển rừng trồng gỗ lớn, Bình Định còn là một trong những địa phương có hoạt động chế biến, xuất khẩu gỗ lớn nhất trong cả nước, được mệnh danh là một trong những “thủ phủ ngành gỗ” của cả nước, Nhân sự kiện này, Bình Định kêu gọi và rất mong các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại vào tỉnh Bình Định, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, với định hướng phát triển đến năm 2030, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Bình Định là gỗ và sản phẩm gỗ khoảng hơn 01 tỷ USD. Bình Định cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tích cực nhất để các đối tác, doanh nghiệp hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh được thuận lợi, hiệu quả tại địa phương.

Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2024 là hội chợ ngành gỗ đầu tiên được tổ chức tại Bình Định. Hội chợ là nơi gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp ngành gỗ trong nước và quốc tế,… hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

Hội chợ đã quy tụ gần 100 doanh nghiệp, trưng bày gần 1.000 gian hàng, được kỳ vọng trở thành một hội chợ tiêu biểu của ngành gỗ Việt Nam, thu hút các doanh nghiệp sản xuất nội – ngoại thất, linh phụ kiện, máy móc và sản phẩm phục vụ phong cách ngoài trời trên thế giới tham gia. Hội chợ diễn ra từ ngày 9-12/3.

Phú Hòa-Dũng Nhân