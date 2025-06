Khai mạc Giải bóng đá tứ hùng chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Giải bóng đá tứ hùng 7 người tranh Cúp Phú Long chính thức khởi tranh vào chiều 10/6.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Nam.

Giải diễn ra trong hai ngày 10 và 12/6 tại thành phố Tam Kỳ, quy tụ 4 đội bóng: Liên quân báo chí Trung ương tại Quảng Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam và Sở VH-TT&DL.

Phát biểu khai mạc, ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, giải đấu là hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam năm 2025; đồng thời là sân chơi ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đội ngũ phóng viên, nhà báo với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Qua đó, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra hai trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Trận thứ nhất là cuộc so tài giữa Liên quân báo chí Trung ương tại Quảng Nam và đội Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam. Trận thứ hai diễn ra giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL, kết thúc với tỷ số hòa, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Chung cuộc, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh giành chiến thắng 3-2.

Hai đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra lúc 17h00 ngày 12/6. Trước đó, vào lúc 16h00 là trận tranh hạng ba giữa Sở VH-TT&DL và Liên quân báo chí Trung ương tại Quảng Nam.

Duy Bình