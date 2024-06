Chiều 15/6, tại bãi biển Cửa Đại đã diễn ra chương trình khai mạc Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè 2024”.

Chương trình khai mạc Festival biển có các tiết mục nghệ thuật, biểu diễn hấp dẫn, sôi động mang đến không khí náo nhiệt tại bãi biển Cửa Đại. Cạnh đó, phần biểu diễn xiếc lửa, trình diễn của các ban nhạc, các trò chơi thể thao biển, hoạt động thả diều cũng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Diễn ra từ nay đến tháng 7/2024 tại bãi biển Cửa Đại, Tân Thành, An Bàng và Cù Lao Chàm, Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè 2024” còn có không gian nghệ thuật chủ đề về biển trên chất liệu lồng đèn, gỗ tái chế; bày bán các món ăn đặc sản miền biển, chương trình giao lưu âm nhạc bãi biển, thể thao biển; ngày hội thả diều; lễ hội Cù Lao Chàm – Mùa Ngô đồng đỏ.

Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè 2024” là chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách trong dịp hè. Đồng thời phát huy sức hấp dẫn, vẻ đẹp của các bãi biển trên địa bàn thành phố và thông tin, giới thiệu về mùa du lịch biển, đảo tại Hội An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, xây dựng “Hội An – Điểm đến du lịch xanh”.

Phan Sơn – Sơn Hà