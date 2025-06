Huyện Hiệp Đức trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2024

Sáng ngày 06/6, lãnh đạo huyện Hiệp Đức tổ chức trao bằng công nhận xã Thăng Phước đạt chuẩn NTM năm 2024, đồng thời tặng giấy khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Những năm qua,dưới sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân đã chung tay xây dựng xã Thăng Phước đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2024. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao, an ninh trật tự, an ninh nông thôn được giữ vững.

Trao bằng công nhận xã Thăng Phước đạt chuẩn NTM năm 2024

Hiện nay, Thăng Phước có tỷ lệ đường xã, liên thôn, liên xóm được bê tông hóa đạt 100%. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đảm bảo cho việc hội họp, vui chơi, giải trí của người dân địa phương. Thôn Phú Toản và An Lâm được công nhận đạt chuẩn thôn MTM kiểu mẫu. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt gần 96%. Năm 2024, thu nhập đầu người đạt 55,77 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 3,25%. Hiện nay, địa phương có hợp tác xã may mặc An Phú; mô hình trồng rừng gắn với cấp chứng chỉ FSC có quy mô 136 hộ/777ha. Đồng thời có 2 sản phẩm Occop được công nhận 3 sao. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Thanh Hoa