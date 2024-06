Huyện Bắc Trà My phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024

Sáng 13/6, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy ”.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện đã tổ chức diễu hành tuyên truyền các nội dung về phòng, chống ma túy trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm của địa phương kêu gọi sự đồng hành của nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Bắc Trà My đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý hành chính nhiều đối tượng sử dụng chất ma túy.

Công an huyện Bắc Trà My cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an 13 xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống ma tuý ngay từ cơ sở, nhất là công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý, công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp.

Tuấn Tú – Thuý Vân