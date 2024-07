Nhân lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh năm 2024, tối 18/7, tại quận Tân Bình diễn ra buổi họp mặt đồng hương Trà My tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện lãnh đạo hai địa phương Nam Trà My và Bắc Trà My cùng đông đảo bà con quê hương Trà My đang sinh sống, học tập, lao động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Họp mặt đồng hương Trà My tại TP. Hồ Chí Minh

Từ sau dịch Covid-19 đến nay, Hội đồng hương Trà My, gồm bà con hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, mới có dịp họp mặt nhằm tăng cường thắt chặt nghĩa tình quê hương với bà con xa quê. Cộng đồng người Trà My đến TP.HCM và khu vực phía Nam từ những người làm nghề may, dệt vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước; tiếp đến là các công việc làm sắt, nhôm, thợ xây…Đến giữa thập niên 90 mới có dòng người học tập, rồi ở lại lập nghiệp tại xứ này. Trong khoảng 40 năm qua, có đủ thành phần, lứa tuổi có mặt để hình thành cộng đồng sinh sống, định cư, lao động, học tập, làm việc tại TP. HCM. Bà con đồng hương Trà My có ý chí, nghị lực nên nhanh thích ứng với môi trường mới.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My ghi nhận những đóng góp, tình cảm, tấm lòng của những người con Trà My dành cho quê nhà, mong rằng bà con đồng hương luôn hướng về, chia sẻ khó khăn nơi quê nhà, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực để cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xuân Thịnh