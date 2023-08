Hơn 700 vận động viên tham gia Giải chạy Khám phá Nông Sơn

Sáng 13/8, hơn 700 vận động viên và người yêu thích bảo tồn thiên nhiên đã tham gia Giải chạy Khám phá Nông Sơn – Hưởng ứng Ngày Voi thế giới (12/8).

Đây là sự kiện do UBND huyện Nông Sơn tổ chức nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng cũng như hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đại Bình. Đồng thời, hoạt động này thuộc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học của Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ nhằm chung tay lan tỏa thông điệp cấp bách về bảo tồn voi hoang dã.Thông qua giải chạy này, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của Voi châu Á.

Giải chạy gồm các cự ly 7km, 21km và 38km, gần như toàn bộ cung đường chạy sẽ đi qua nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nông Sơn như vườn trái cây Đại Bình, cầu treo Nông Sơn… và đi qua cung đường xuyên qua vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi.Đây còn là cơ hội để VĐV tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của vùng đất đầu nguồn sông Thu..

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 3 bộ giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm cho các nội dung nam, nữ ở từng cự ly.

