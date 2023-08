Hơn 700 vận động viên đăng ký tham gia giải chạy khám phá Nông Sơn

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ văn hoá – du lịch Đại Bình, giải marathon khám phá Nông Sơn 2023 khởi tranh vào ngày 13/8 hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho các vận động viên và khách du lịch.

Đến nay, Ban tổ chức đã chốt danh sách trên 700 vận động viên đăng ký tham gia giải. Để tổ chức tốt các nội dung của giải, tạo điểm nhấn trong mùa du lịch, ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho vận động viên trên các cung đường chạy.

Các đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu những dịch vụ cần thiết, như: khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển… nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho VĐV khi đến Nông Sơn tham gia giải cũng như khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

Giải chạy “khám phá Nông Sơn” được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn voi hoang dã cũng như góp phần thu hút khách du lịch đến với làng du lịch trái cây Đại Bình. Giải còn tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, thúc đẩy phong trào luyện tập môn chạy bộ ngày càng phát triển, hướng đến trở thành sự kiện trọng điểm hàng năm của huyện.

Gần như toàn bộ cung đường chạy đi qua nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Nông Sơn, như: vườn trái cây Đại Bình, cầu treo Nông Sơn, các vận động viên sẽ chạy trên một cung đường xuyên qua vùng lõi khu bảo tồn Vo… Việc được trải nghiệm khám phá đặc sản “đồi núi” trên các cung đường tuyệt đẹp, được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi VĐV tham gia giải.

Thu Phương