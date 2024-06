Hơn 250 người dân Duy Xuyên được khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí

Sáng ngày 29/06, tại huyện Duy Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Hội An phối hợp với UBND xã Duy Vinh tổ chức chương trình khám – tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tại địa phương.

Người dân Duy Xuyên được khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí sáng ngày 29/6

Tại chương trình, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên được các y – bác sỹ đến từ Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn – Hội An thăm khám, tư vấn, tầm soát các bệnh lý về tim mạch, nội tiết, nội tổng quát, sản – phụ khoa… Bên cạnh đó, người dân còn được siêu âm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, xét nghiệm đường máu mao mạch bởi các kỹ thuật viên có chất lượng chuyên môn cao.

Sau khi thăm khám, bà con nhân dân được các y bác sỹ tư vấn về các vấn đề sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí. Những người có bệnh lý nặng sẽ được tư vấn, giới thiệu đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm, thăm khám với kỹ thuật chuyên sâu.

Duy Vinh là địa phương thứ 2 diễn ra chương trình khám – tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Hội An tổ chức. Trong năm 2024, bệnh viện này dự kiến tổ chức 5 chương trình tại 5 xã, phường lân cận thành phố Hội An.

Xuân Lam – Văn Lợi