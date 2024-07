Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (11/7/1994 – 11/7/2024)

Sáng 09/7, Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (11/7/1994 – 11/7/2024). Tham dự có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội Từ thiện Quảng Nam qua các nhiệm kỳ và đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức tôn giáo, các nhóm thiện nguyện.

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hồng Phúc – Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh chia sẻ, Hội Từ thiện tỉnh ra đời trong những ngày đầu còn vô vàn khó khăn, vất vả. Lúc mới chia tách, Quảng Nam là một tỉnh nghèo, kinh tế chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo rất cao, đối tượng cần giúp đỡ quá lớn. Với tấm lòng nhân ái, từ thiện, các cán bộ Hội tiền nhiệm không ngại gian khổ để xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến xã, phường, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Qua 30 năm, Hội Từ Thiện tỉnh huy động tiền và hàng quy ra tiền đạt 391,9 tỷ đồng. Trong đó huy động từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bà con Việt kiều 133 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân, tôn giáo ngoài tỉnh đóng góp 216,4 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 42,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội Từ thiện tỉnh tổ chức các chương trình nhân đạo từ thiện trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục đào tạo và an sinh xã hội.

Trong đó, Hội vận động hơn 95 tỷ đồng tổ chức chương trình bát cháo tình thương tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ trang thiết bị y tế, mổ mắt đục thủy tinh thể, giúp đỡ bệnh nhân tim, bệnh nhân nghèo không có tiền điều trị…

Vận động trên 51 tỷ đồng giúp đỡ cho các em học sinh nghèo khó, không có điều kiện đi học, vận động xây dựng 68 lớp mẫu giáo, đầu tư nâng cấp các trường Tiểu học, THCS, THPT…

Hội vận động hơn 245 tỷ đồng làm 862 nhà tình thương, sửa chữa 554 nhà, giúp lợp tôn cho 1.800 ngôi nhà bị tốc mái cho các gia đình trong các đợt bão… Hội còn vận động hơn 21 nghìn xe lăn, xe lắc tay cho người tàn tật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp, thân tình đến các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Từ thiện tỉnh và những người làm công tác từ thiện nhân 30 năm thành lập Hội. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Hội trong nhiều năm qua đã có những đóng góp to lớn cùng với tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là cưu mang, đùm bọc, chở che cho nhiều mảnh đời bất hạnh, không may mắn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng chí đề nghị, tổ chức hội cần được củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, chịu thương, chịu khó để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng hiệu quả, ý nghĩa.

Dịp này, Hội Từ thiện tỉnh tặng hoa tri ân các cán bộ hội tiền nhiệm và các đối tác đã hợp tác, gắn bó lâu dài với Hội. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng trao tặng 10 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Ly Lan – Quang Phi