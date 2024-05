Trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1, sáng 21/5, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo phục hồi chức năng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Quang cảnh buổi hội thảo

Mục đích của chương trình nhằm báo cáo kết quả triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật tại 15 huyện, thành phố trong năm 2024. Cung cấp cho các đại biểu tham dự thông tin đầy đủ và chính xác nhằm nâng cao hiểu biết về bản chất, đối tượng, phạm vi, vai trò và tổ chức hoạt động của phục hồi chức năng theo hướng đa chuyên ngành trong chăm sóc sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Hội thảo đã được lắng nghe các báo cáo về kết quả triển khai các dịch vụ phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp và chăm sóc người khuyết tật tại nhà do các nhóm kỹ thuật viên đã thực hiện tại địa phương; các chuyên đề với nội dung về định nghĩa, vai trò, lượng giá và các kỹ thuật can thiệp vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, cung cấp dụng cụ trợ giúp, tâm lý, can thiệp ngôn ngữ, điều dưỡng trong phục hồi chức năng đa chuyên ngành.

Bên cạnh đó, chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng và điều dưỡng đã giúp cho đại biểu tham gia hiểu rõ hơn sự kết hợp giữa lý thuyết và tình hình thực tế. Hội thảo cũng là cơ hội để các bác sĩ phục hồi chức năng, kỹ thuật viên và điều dưỡng các huyện, thị chia sẻ thuận lợi, khó khăn và các bài học kinh nghiệm trong thời gian triển khai dự án.

Ly Lan – Xuân Lam