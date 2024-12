Hội thảo: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quảng Nam

Sáng 26/12, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh phát biểu

Trình bày đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh nêu lên nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn Quảng Nam thời gian qua, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt khó khăn, tồn tại, hạn chế. Hội thảo khoa học lần này là diễn đàn ý nghĩa và cần thiết để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý thảo luận, tìm giải pháp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại Quảng Nam trong thời gian tới.

Hội thảo đã nhận được 25 bài tham luận trên nhiều lĩnh vực, tập trung đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai công tác an sinh xã hội; nhiệm vụ, giải pháp trong tham mưu cơ chế, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội thảo

Một số tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo và nhận được sự quan tâm như: quản lý phát triển xã hội bền vững và một số vấn đề cần quan tâm đối với Quảng Nam. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công cách mạng, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và kiến nghị góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình phát triển mạng lưới y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Nâng cao đời sống sống, thu nhập người dân thông qua chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Hiệu quả việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại trường Cao đẳng Thaco góp phần đào tạo nguồn nhân lực.

Kim Ngân – Đại Quang