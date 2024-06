Hội thảo “Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An – Thành phố sáng tạo toàn cầu”

Sáng ngày 14/6, thành phố Hội An tổ chức hội thảo chủ đề “Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An – Thành phố sáng tạo toàn cầu”. Hội thảo nhằm đề ra định hướng, giải pháp cho thành phố Hội An trong chặng đường đầu tiên tham gia có hiệu quả vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh Quảng Nam, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Cục Hợp tác quốc tế, Ủy ban UNESCO Việt Nam; Viện văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là sự đồng hành của các cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ… thành phố Hội An đã xây dựng hoàn thành hồ sơ tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO và ngày 31/10/2023 vừa qua, thành phố Hội An đã trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới trên lĩnh vực “Thủ công và Nghệ thuật dân gian”. Đây là một vinh dự lớn, niềm tự hào của người dân Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam và Việt Nam nói chung.

Từ khi gia nhập vào mạng lưới đến nay, Hội An luôn nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò của một thành viên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, đã tham gia thường xuyên vào các kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của mạng lưới. Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của toàn thể cán bộ và nhân dân thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Thành phố sáng tạo; chung sức, chung lòng trong triển khai thực hiện các nội dung cam kết và thực hành, góp phần thiết thực xác lập và nâng cao vị thế là thành viên tích cực và uy tín của mạng lưới. Bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của Hội An, các cam kết và quy định của UNESCO…

Hội thảo với chủ đề “Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An – Thành phố sáng tạo” nhằm mục đích thu thập, lĩnh hội những ý kiến, góp ý sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học am tường trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian; cùng trao đổi, thảo luận và đánh giá toàn diện về vai trò, nguồn lực, chính sách mà thành phố có thể huy động để thực hiện các cam kết trong quá trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

H.Viên – T.Châu – N.Linh