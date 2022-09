Hội nghị tham vấn “Trách nhiệm của các bên liên quan đối với ô nhiễm nhựa ở Hội An”

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9, tại thành phố Hội An, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế – IUCN phối hợp UBND thành phố, Viện nước Quốc tế Stockholm – SIWI tổ chức họp tham vấn “Trách nhiệm của các bên liên quan đối với ô nhiễm nhựa ở Hội An: Phân tích theo cách tiếp cận từ nguồn tới biển – S2S”.

Trong 2 năm 2021-2022, IUCN hợp tác cùng Viện nước Quốc tế Stockholm – SIWI và các bên liên quan tại thành phố Hội An thực hiện hoạt động “Thí điểm cách tiếp cận S2S trong quản lý rác thải nhựa tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” với nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế CHLB Đức – GIZ.

Mục đích của hoạt động là thí điểm áp dụng các bước trong chu trình của phương pháp tiếp cận S2S vào quản lý rác thải nhựa tại thành phố Hội An theo tài liệu Hướng dẫn thực hiện phương pháp tiếp cận S2S và Khung hành động theo cách tiếp cận S2S để ngăn ngừa rác thải biển: Ngăn ngừa rò rỉ rác thải nhựa đến lưu vực sông.

IUCN tiến hành hoạt động kiểm toán rác thải sinh hoạt năm 2020 tại toàn thành phố Hội An với 9 nhóm đối tượng, và kết quả kiểm toán cho thấy hiện trang phát sinh chất thải rắn tại Hội An vào năm 2019 đạt ngưỡng cao nhất cho đến nay với 37,000 tấn, trong đó rác thải hữu cơ chiếm 67% và rác thải nhựa chiếm 15%. Có hai nguồn phát sinh chất thải rắn chính tại Hội An là hộ gia đình 45% và cơ sở kinh doanh 40%.

Với gần 100.000 dân, Hội An là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong nước kể từ khi thành phố được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này đã khiến du lịch trở thành hoạt động kinh tế chính của thành phố, nhưng cũng khiến các dịch vụ như thu gom rác thải rắn chịu áp lực ngày càng lớn. Cuộc họp nhằm tham vấn việc xây dựng hiểu biết chung về hiện trạng rác thải nhựa tại Hội An và các bước cần thiết để giảm rò rỉ nhựa ra môi trường, xác định vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng bên liên quan trong các hoạt động hợp tác để đạt được tầm nhìn chung và thảo luận về các hoạt động ưu tiên và theo dõi tiến trình…

Hiền Viên – Trần Chiến