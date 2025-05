Hội Cựu chiến binh khen thưởng 36 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”

Sáng 27/5, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thời gian qua, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Các phong trào này gắn liền với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và công tác xây dựng Hội.

Tiêu biểu là các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy”… Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, qua 2 năm triển khai, các cấp Hội đã huy động được 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ xóa 23 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có mô hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Toàn Hội hiện có 216 mô hình do các cấp Hội đăng ký và triển khai thực hiện. Hầu hết các mô hình này là những điển hình tiêu biểu, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động; đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tại địa phương và xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh.

Duy Bình – Ngọc Trang