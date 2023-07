Hội An tu bổ nghĩa trang và tri ân các anh hùng liệt sỹ

Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (1947 – 2023), sáng nay 26/7, TP. Hội An long trọng tổ chức lễ viếng hương các anh hùng liệt sỹ và khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang thành phố.

Toàn cảnh buổi lễ viếng hương sáng nay 26/7

Đại diện lãnh đạo tỉnh, thị ủy, chính quyền thành phố và các ban ngành đoàn thể, địa phương tham gia tri ân công lao to lớn của những anh hùng liệt sỹ, mẹ VNAH đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo TP. Hội An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước, những người con ưu tú đã cống hiến máu xương vì nền độc lập của dân tộc, mang lại hòa bình cho quê hương, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Thế hệ hôm nay kính cẩn nghiên mình trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, ghi ơn sâu đậm những bà mẹ VNAH, những người có công cách mạng, gia đình chính sách.

Đây là niềm tự hào để thế hệ hôm nay tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hội An hiện có 2.400 liệt sỹ của phố Hội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước an nghỉ. Mặc dù hằng năm chính quyền Hội An đầu tư kinh phí liên tục duy tu, bảo dưỡng nhưng theo thời gian các phần mộ, các công trình bắt đầu xuống cấp, hư hại.

Từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 85% và TP. Hội An đầu tư 15%, tháng 10/2022, nghĩa trang liệt sỹ Hội An được triển khai cải tạo nâng cấp với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Sau gần 8 tháng nỗ lực thi công, đến nay công trình đã hoàn thành cải tạo nâng cấp 2.443 phần mộ đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ năm nay.

Nghĩa trang liệt sỹ TP. Hội An được chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, ghi ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sỹ TP. Hội An được chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm

Tấn Châu