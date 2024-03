Hội An triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

Sáng nay 21/3, LĐLĐ TP. Hội An triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và tổng kết các chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Văn hóa – Thể thao”, “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2023.

LĐLĐ TP. Hội An tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 sáng nay 21/3

Tháng Công nhân (tháng 5/2024) có chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, LĐLĐ thành phố phát động tất cả cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động thực hiện các chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”, “Cảm ơn người lao động”; tổ chức “Tháng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu; chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”; tổ chức các hoạt động gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, LĐLĐ tỉnh xét công nhận đạt chuẩn văn hóa 2 năm đối với 11 đơn vị và 5 năm đối với 76 đơn vị tại TP. Hội An. Các cấp công đoàn thành phố đã xây dựng 53 câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc với sự tham gia của 1.822 nữ. TP. Hội An có 930 sáng kiến tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động.

LĐLĐ Hội An tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, LĐLĐ Hội An đã tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Văn hóa – Thể thao”, “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2023.

Quốc Hải – Minh Vũ