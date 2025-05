Hội An tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025”.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề gắn với chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện”, đảm bảo đúng yêu cầu. Các trường mầm non chú trọng tạo dựng môi trường giáo dục mang tính mở, phù hợp, thân thiện; giúp trẻ có cơ hội học tập, vui chơi an toàn, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu phục vụ dạy học.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non cũng vận dụng các nội dung trọng tâm của chuyên đề vào việc xây dựng môi trường, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tổ chức theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong quá trình giáo dục.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề tại TP.Hội An đã được biểu dương, khen thưởng.

Phan Sơn – Minh Anh