Hoàn thành tuyến đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, Hội An

Theo thông tin Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, tuyến đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Tuyến đê được xây dựng theo công nghệ Hà Lan, dài 550m, cách bờ 250 – 300m, nhằm chống sạt lở bờ biển An Bàng, phường Cẩm An, trị giá 210 tỷ đồng. Chân đê được xây dựng bằng các khối haro (dạng khối bê tông đúc sẵn không cốt thép, được thiết kế để làm khối phủ bề mặt, bảo vệ các dạng kết cấu công trình bảo vệ như: các tuyến đê sông, đê chắn sóng và các kết cấu bảo vệ bờ). Đỉnh đê thấp, chìm dưới mặt nước biển, có nhiệm vụ phá sóng từ xa, hạn chế tác động trực tiếp của sóng biển. Để xây dựng đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, đơn vị thi công đã sử dụng 3.900 khối haro, mỗi khối nặng 5 tấn, hơn 52.000m3 đá để làm chân và thân kè, sử dụng gần 620.000m3 cát để tái tạo và nuôi bãi biển An Bàng dài 1,4km.

Điểm đặc biệt của dự án tuyến đê ngầm này là được thi công theo cách lát haro 2 mái, tạo đê chắn sóng cách bờ 250 – 300m. Qua đánh giá giai đoạn 1 và 2, tình trạng xâm thực không còn diễn ra nghiêm trọng. Toàn bộ chiều dài bãi biển 2,3km đã được bơm cát tạo bãi.

Đỗ Huấn