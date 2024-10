Hiệp Đức: Di dời khẩn cấp 30 hộ với 163 nhân khẩu đến nơi an toàn trước bão số 6

Sáng 27/10, ông Nguyễn Thành Liêm – Chủ tịch UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức cho biết: xã đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 tại khu vực đồi núi phía sau khu dân cư Nà Nổ thuộc thôn Gia Cao, tuyệt đối không cho người dân quay về nhà để tránh nguy cơ sạt lở.

Trước đó, qua kiểm tra tình hình sạt lở trước khi bão số 6 đổ bộ, xã Phước Gia đã phát hiện trên đỉnh đồi ngay chính giữa khu dân Nà Nổ xuất hiện một vết nứt có độ sâu 1m, dài 30m, dạng vòng cung bán kính 10m, ước khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở 100m3.

Ngay lập tức, xã Phước Gia đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, xã đội, dân quân thường trực, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, tiến hành vận động và hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn. Tính đến 18h chiều 26/10, toàn bộ 30 hộ với 163 nhân khẩu, đa phần là đồng bào Ca Dong đã được bố trí đến ở tạm tại khu vực trường tiểu học Kpa-Kơ Long. Ngoài ra, xã Phước Gia cũng đã bố trí sơ tán 3 hộ với 11 nhân khẩu ở khu vực lân cận có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Liêm, ngay chiều 26/10, xã đã đưa phương tiện cơ giới tạo mương chia nước trên đỉnh núi phía sau khu dân cư Nà Nổ nhằm giảm lượng nước mưa đổ về vị trí vết nứt. Trước mắt, xã cung ứng lương thực, thực phẩm, tổ chức cho bà con nấu ăn và ở tạm đến khi chờ bão số 6 qua đi.

“Về lâu dài, Phước Gia mong muốn tỉnh, huyện có phương án khắc phục sạt lở, nhằm tránh nguy cơ mất an toàn tính mạng, tài sản cho người dân”, ông Liêm cho biết thêm.

Tấn Sỹ – Phúc Lâm