Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Nam Trà My là 9h30 phút ngày 3/5/2024

Với mục đích lựa chọn được biểu trưng tiêu biểu, thể hiện nét đặc trưng, tính khái quát cao về lịch sử, văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội làm biểu trưng của huyện, UBND huyện Nam Trà My đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Nam Trà My.

Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, giới tính; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều được tham dự cuộc thi.

Tác giả dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả. Các tác giả gửi tác phẩm dự thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Trà My, địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại liên hệ: ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Trưởng phòng (0376671456); ông Lê Văn Hùng Đô – Chuyên viên (0382796697) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Trà My. Đồng thời gửi hồ sơ file mềm qua Email: dolvh@quangnam.gov.vn hoặc levanhungdo@gmail.com.

Tài liệu cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện (https://namtramy.quangnam.gov.vn/)

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến 09 giờ 30 phút, ngày 03/5/2024.

Logo được lựa chọn sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, công tác đối ngoại của huyện, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Nam Trà My.

BTV