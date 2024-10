Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Nam tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Sáng ngày 25/10, Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Nam tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2024. Lớp tập huấn nhằm giúp các thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên trong ngành giáo dục nắm vững hơn các kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Đây còn là cơ hội để các học viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các tình huống từ thực tiễn, để đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường

Thông tin tại lớp tập huấn cho thấy, trong những năm qua, tai nạn thương tích trẻ em đã trở thành vấn đề đáng lo ngại không chỉ ở Quảng Nam mà còn trên toàn quốc. Những tai nạn đáng tiếc như đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm… đang là mối đe dọa đến sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Viện Trưởng Viện Khoa học an toàn Việt Nam Nguyễn Danh Khoa

Theo các thống kê gần đây, tình trạng tai nạn thương tích trẻ em tại các trường học vẫn còn xảy ra, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bao gồm sự thiếu hụt kỹ năng ứng phó và chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn trong môi trường giáo dục. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ sự an toàn của trẻ em.

Ly Lan