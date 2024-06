Nam Giang đảm bảo công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sáng ngày 4/6, huyện Nam Giang họp triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2024, huyện Nam Giang có hai điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi 51 đặt tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, có 90 thí sinh, bố trí 4 phòng thi. Điểm thi số 50 đặt tại trường THPT Tố Hữu có 136 thí sinh, bố trí 5 phòng thi và 2 phòng dự phòng.

UBND huyện Nam Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, các điều kiện tổ chức và phục vụ kỳ thi. Đồng thời huy động tất các các lực lượng, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Công an huyện cử lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông tại các điểm thi; bố trí phương tiện xe ô tô đảm bảo an toàn và cử cán bộ tham gia vận chuyển đề thi, vận chuyển bài thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện về nơi quy định.

Thời điểm này, thường xuyên xảy ra mưa dông vào buổi chiều. Vì vậy, huyện Nam Giang cũng lưu ý chính quyền địa phương nơi đặt điểm thi và lực lượng thanh niên tình nguyện theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ thí sinh và người làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Các điểm thi đã chủ động tăng cường máy phát điện dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện.

Văn Khanh