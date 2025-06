Hơn 18.000 học sinh Quảng Nam bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay 3/6, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025–2026 chính thức diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Hội đồng thi Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ)

Ghi nhận tại hội đồng thi Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ), ngay từ sớm các thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Tâm trạng chung của các thí sinh cũng như phụ huynh đều có phần căng thẳng, hồi hộp khi bước vào kỳ thi quan trọng này.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 60 hội đồng thi, tại 17 huyện, thị xã và thành phố. Riêng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 867 thí sinh đăng ký dự thi và chuyên Lê Thánh Tông có 897 thí sinh (chỉ tiêu mỗi trường là 315). Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh có 613 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ tiêu 175).

Một số địa phương có nhiều điểm thi như: thị xã Điện Bàn 8 điểm, Tam Kỳ 6 điểm, Thăng Bình 6 điểm, Đại Lộc 6 điểm, Hội An 5 điểm. Tại các huyện miền núi, ngoại trừ Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang và Nam Trà My có từ 2–3 điểm thi, các địa phương như Tây Giang và Phước Sơn chỉ bố trí 1 điểm thi.

Chiều nay lúc 14 giờ, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ly Lan – Trường Sơn