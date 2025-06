Chiều 18/6, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra đúng vào thời điểm mang tính lịch sử khi cả nước triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng không được để ảnh hưởng đến kỳ thi. Đây là một ngưỡng quan trọng đánh dấu bước chuyển tiếp, định hướng tương lai cho các em học sinh, do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy trách nhiệm cao nhất để tổ chức tốt kỳ thi theo tinh thần an toàn, công khai, minh bạch, bình đẳng, gọn nhẹ, thông suốt, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra; đảm bảo sự tiếp cận một cách bao trùm, toàn diện, không để ai bị thiệt thòi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội cần quan tâm, tạo điều kiện để học sinh bước vào kỳ thi tốt nhất, kết quả kỳ thi phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học.

Hội nghị là dịp để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương cùng trao đổi, rà soát lại các khâu tổ chức thi; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác sao in, vận chuyển đề thi, coi thi; các điều kiện phục vụ kỳ thi về có sở hạ tầng, đảm bảo cấp điện, thông tin kết nối, công tác an ninh, an toàn, y tế, các phương án dự phòng trong trường hợp có thiên tai, thời tiết khắc nghiệt; những khó khăn, vướng mắc và hướng tháo gỡ…để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi lớn với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước; đồng thời, tổ chức thi theo hai chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018. Kỳ thi diễn ra vào các ngày 25, 26 và 27/6. Cả nước sẽ có hơn 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi.

Kim Ngân – Thanh Bức