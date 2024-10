Cả nước huy động hơn 33.000 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên

Trong giai đoạn 2010-2023, cả nước đã huy động khoảng 33.000 tỷ đồng từ công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên. Đây là con số ấn tượng được ghi nhận tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023 vào sáng 25/10 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến dự. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự tại đầu cầu Quảng Nam

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 38.994 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. So với năm 2013, tổng số trường đã giảm 2.403 trường (do các dịa phương thực hiện quy hoạch lại, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy nhỏ, dồn ghép các điểm trường lẻ, tuy nhiên số lớp và số học sinh tăng). Trong giai đoạn từ 2013 đến 2023, hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã có những bước phát triển đáng kể.

Xã hội hóa là một trong những yếu tố quan trọng phát triển bền vững hệ thống giáo dục Việt Nam. Các địa phương đã tích cực kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, các doanh nghiệp và các cá nhân vào quá trình xã hội hóa giáo dục. Các hình thức hỗ trợ bao gồm tài trợ kinh phí, trực tiếp xây dựng, bàn giao công trình, mua sắm và bổ sung thiết bị dạy học với tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Điển hình là sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã tài trợ xây dựng tổng cộng 658 hạng mục công trình với tổng kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho các địa phương. Các Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup cùng các lực lượng vũ trang như Công an, Quân đội tại các tỉnh Quảng Nam, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An đầu tư kiên cố hóa, xây dựng phòng học, phòng công vụ cho giáo viên ước khoảng 33.000 tỷ đồng.

Quảng Nam là một trong số các đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa, được ghi nhận trong báo cáo của Bộ GD&ĐT với khoảng 103 dự án, tổng kinh phí huy động hơn 290 tỷ đồng.

