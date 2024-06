Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở GD-ĐT về các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở GD-ĐT. Nội dung làm việc về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt; hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các sở, ngành liên quan tham gia buổi làm việc.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở GD-ĐT Quảng Nam

Triển khai Nghị quyết số 47 ngày 08/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các địa phương quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp. Toàn tỉnh có 725 trường công lập, gồm: 226 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 218 trường THCS và 54 trường THPT. Ngoài ra, cả tỉnh có 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, 22 Trung tâm học tập cộng đồng, 108 Trung tâm tin học – ngoại ngữ; 5 Trung tâm tư vấn du học; 20 Trung tâm giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tính đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 553 trường học đã được công nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 79,0%; trong đó, mầm non 186 trường, tỷ lệ 82,3%; tiểu học 198 trường, tỷ lệ 87,2%; THCS 166 trường, tỷ lệ 76,1%; THPT 23 trường, tỷ lệ 42,6%. Hiện nay, có 6 huyện đã tổ chức cho trẻ uống sữa, gồm: Đại Lộc, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My.

Sở GD-ĐT đang xây dựng Đề án Nâng cấp, chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Sở GD-ĐT và các sở, ngành liên quan để trình HĐND dân tỉnh trong kỳ họp tới.

Phước Trịnh