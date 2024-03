Sáng nay 23/3, tại TP. HCM, Hội đồng hương thị xã Điện Bàn tổ chức gặp mặt bà con khu vực phía Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đến dự.

Gặp mặt đồng hương Điện Bàn tại TP.HCM sáng nay 23/3

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Minh Dũng, Bí thư Thị uỷ Điện Bàn đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bí thư Thị uỷ Điện Bàn khẳng định, cộng đồng bà con xa quê là bộ phận không thể tách rời đối với quê hương Điện Bàn nói riêng và Quảng Nam nói chung.

Được coi là sợi dây kết nối những người xa quê và tại quê nhà Điện Bàn, Hội đồng hương thị xã Điện Bàn nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động để lại kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực: an sinh – xã hội, khuyến học – khuyến tài; thu hút kêu gọi đầu tư về với quê nhà và giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm có định hướng tích cực trong hoạt động.

Buổi gặp mặt đã ra mắt Ban Chủ tịch nhiệm kỳ mới với 5 thành viên; ra mắt Ban điều hành nhiệm kỳ mới với 6 thành viên; khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực trong công tác đồng hương; mừng thọ các cụ cao niên có độ tuổi từ 82-102 tuổi và trao học bổng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tổ chức đấu giá vật phẩm “Miền ngược – Miền xuôi” do nghệ nhân Âu Lạc chế tác và hai vật phẩm trầm hương quý của doanh nhân Ngô Mỹ, Giám đốc công ty An Thanh Trầm Hương được 509 triệu đồng nhằm góp quỹ an sinh xã hội của Hội đồng hương thị xã Điện Bàn.

Phúc Hoàng – Văn Lợi