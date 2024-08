Gần 200 đại biểu tham gia Hội thảo phổ biến Luật Tài nguyên nước

Sáng 19/8, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương đồng chủ trì Hội thảo về phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (Luật Tài nguyên nước năm 2023) được thông qua ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Quang cảnh Hội thảo sáng ngày 19/8

Hội nghị có 55 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, EVN và 3 tỉnh khu vực miền Trung là Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam với hơn 170 đại biểu tham dự.

Luật Tài nguyên nước năm 2023 gồm 10 chương, 86 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Việt Nam.

Luật đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thông qua bốn nhóm chính sách, gồm: bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; kinh tế tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra. Quy định về nguyên tắc quản lý bảo đảm an ninh nguồn nước để mọi người dân vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác được tiếp cận nguồn nước.

Quảng Nam hiện có 73 hồ thủy lợi và 40 thủy điện, trong đó có 6 hồ thủy lợi đang xây dựng và có 34 công trình thủy điện đang vận hành. Thông qua hội thảo lần này, Quảng Nam hướng tới nâng cao mức bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và giảm rủi ro tác hại từ các thảm họa do con người và thiên nhiên gây ra. Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nguồn nước đang ngày càng có nguy cơ bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Tấn Sỹ – Phúc Lâm