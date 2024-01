Duy Xuyên xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm

Chiều 19/1, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Năm qua, Công an huyện huyện Duy Xuyên chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 165 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hơn 27.800 lượt người tham dự; đăng tải, chia sẻ 3.365 bài viết định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được chú trọng.

Ngoài việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì các đơn vị tăng cường củng cố lực lượng bảo vệ với 365 người. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, điển hình tiên tiến được đặc biệt quan tâm.

Trong năm 2023, huyện Duy Xuyên củng cố 52 mô hình, nhân rộng 14 mô hình, xây dựng mới 5 mô hình, đặc biệt mô hình camera an ninh mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt 450 camera ở khắp 14 xã, thị trấn. Cùng với đó, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp 155 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá hiệu quả các vụ án.

Ngoài ra, công tác phối hợp thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào tạo bước chuyển biến tích cực, nổi bật là 14 xã, thị trấn tổ chức diễn đàn đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền góp ý xây dựng lực lượng công an, cảm hóa, giáo dục 125 đối tượng vi phạm pháp luật, tăng cường giúp đỡ người lầm lỗi tái hóa nhập cộng đồng.

Dịp này, 5 tập thể, 9 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Duy Xuyên trao tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phi Thành