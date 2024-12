Duy Xuyên tổ chức chương trình “Thứ Bảy tình nguyện”

Sáng ngày 7.12, tại xã Duy Trung, huyện đoàn Duy Xuyên, Chi đoàn công an huyện tổ chức chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng kí, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VneiD.

Chương trình hướng dẫn người dân tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VneiD. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, và các dữ liệu có liên quan của người dân. Cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, chấp hành nghiêm điều lệ công an nhân dân, thực hiện đúng quy trình, quy định và nghiệp vụ công tác.

Đoàn viên hỗ trợ người dân tích hợp BHYT vào định danh VNeID

Các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân có đủ điều kiện. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên chi đoàn công an huyện Duy Xuyên cùng với đoàn xã Duy Trung tổ chức lễ diễu hành tuyên truyền lưu động trên địa bàn, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2 để hưởng các tiện ích trên ứng dụng VneiD.

Phi Thành