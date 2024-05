Duy Xuyên phát động Tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

Sáng 29/5, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Duy Xuyên tổ chức lễ phát động tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024.

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2023, chương trình “Huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện Duy Xuyên thu được kết quả ngoài mong đợi, huy động được 19,9 tỷ đồng/10 tỷ đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 199%.

Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH và các Hội đoàn thể huyện Duy Xuyên tổ chức hưởng ứng “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện với phương châm: “Một cử chỉ đẹp – Một hành động thiết thực, ý nghĩa” cùng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thời gian phát động, tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm từ nay đến cuối năm 2024, đợt cao điểm từ ngày 01/6/2024 – 30/6/2024. Riêng trong sáng ngày 29/5, nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Phi Thành