Duy Xuyên: Nhân dân vui xuân an toàn, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm

Sáng nay 15/2, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức buổi họp mặt đầu xuân mới Giáp Thìn 2024.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên cho biết, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa phương đã cử các đoàn đi thăm, chúc Tết các huyện kết nghĩa, các đồng chí lão thành cách mạng. Cạnh đó, ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp và các chế độ thường xuyên tháng 1, tháng 2 cho 4.470 đối tượng người có công và 11.010 đối tượng xã hội với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chuyển 9.260 suất quà của Chủ tịch nước, 16.188 suất quà của UBND tỉnh và 130 suất quà của huyện cho các gia đình chính sách, người có công. Vận động hỗ trợ, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ hấp dẫn như chợ hoa, “Lễ hội xuân” tại khu phố chợ thị trấn Nam Phước, chương trình văn nghệ “mừng Đảng-mừng Xuân” tại các trường, chương trình “nhạc nước”, hô hát bài chòi, xây dựng điểm check in tại khu vực hoa viên Mỹ Hòa (thị trấn Nam Phước), đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân trong những ngày xuân.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được đặc biệt quan tâm. Theo đó, lực lượng công an phát hiện 9 vụ, 23 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, thu giữ: 84,1kg pháo nổ, 57 viên pháo tự chế, phát hiện 5 vụ, 15 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Ban An toàn giao thông, Công an huyện tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý triệt để tình trạng bày bán hàng rong dọc các tuyến đường, các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang giao thông.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông nên tình trạng uống rượu – bia khi điều khiển phương tiện giao thông giảm hẳn.

Tuy vậy, qua 17 ca tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là xe mô tô.

Phi Thành