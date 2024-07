Duy Xuyên hội nghị góp ý lực lượng Công an nhân dân

Ngày 5/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân và góp ý lực lượng Công an nhân dân năm 2024.

Quang cảnh hội nghị ngày 5/7

Tại hội nghị, người dân đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Duy Xuyên quan tâm thường xuyên cử cán bộ huyện tham gia sinh hoạt cùng với nhân dân để gần dân, sát dân và lắng nghe ý kiến nhân dân.

Người dân thị trấn Nam Phước kiến nghị khi quy hoạch xây dựng đô thị thị trấn Nam Phước cần đảm bảo mỹ quan đô thị, công bố quy hoạch hằng năm để nhân dân biết; đồng thời có biện pháp tuyên truyền và xử lý nghiêm hành vi xây dựng cơi nới, đổ vật liệu lấn chiếm hành lang, gây mất mỹ quan của một đô thị văn minh hiện đại.

Góp ý lực lượng công an và lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua, đa số người dân bày tỏ sự hài lòng trước sự vào cuộc tích cực của ngành công an, qua đó đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Người dân đề nghị Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục phát huy và duy trì thường xuyên việc tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô đến tận khu dân cư, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; xử lý nghiêm tình trạng học sinh sử dụng xe phân khối lớn. Bố trí thêm lực lượng công an chính quy và an ninh cơ sở đối với những địa bàn rộng và nhiều dân như thị trấn Nam Phước. Bên cạnh đó tích cực phối hợp hỗ trợ lực lượng an ninh cơ cở ở địa phương đẩy mạnh xử lí tình trạng châm chích cá trên sông …

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên đã trả lời thỏa đáng những thắc mắc của người dân; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu đối với lực lượng công an. Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cũng giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời đề nghị các ngành liên quan và Công an huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tuyết Mai