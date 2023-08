Duy Vinh mít tinh kỷ niệm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 6/8, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) và 20 năm Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 của tỉnh Quảng Nam.

Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo TW tại Đà Nẵng và Bộ Công An; lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và BGĐ Công an tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo cán bộ và người dân.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Duy Vinh được tổ chức trọng thể cùng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân tham gia, biểu dương sức mạnh của thế trận lòng dân về bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xã Duy Vinh là xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng công an xã; sự cộng tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tự giác, nhiệt tình tham gia của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Duy Vinh đã có sự phát triển mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển mọi mặt của địa phương, đưa Duy Vinh thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và tạo ra những bước đột phá đi lên trên bước đường xây dựng xã nông thôn mới.

Xã Duy Vinh đã tổ chức, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình về phong trào tự quản, phòng chống tội phạm tội, trong đó, Công an xã quản lý, duy trì 03 mô hình hoạt động thường xuyên gồm: “Camera an ninh”, “ Tiếng loa an ninh” và “Tái hòa nhập cộng đồng”. Hiện Công an xã phối hợp với Ban nhân dân các thôn tiến hành vận động trong nhân dân hỗ trợ kinh phí tiến hành lắp đặt, nhân rộng mô hình camera an ninh trên toàn địa bàn xã nhằm góp phần trong công tác phòng, chống tội phạm. Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều tập thể, cá nhân ở Duy Vinh đã được các cấp, các ngành ở Trung ương và tỉnh ghi nhận, biểu dương.

Thời gian tới, Duy Vinh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”; phấn đấu đến cuối năm 2023 xây dựng thôn Hà Mỹ đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh và đến năm 2025 xã Duy Vinh đạt xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nổi trội về du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để hòa nhịp vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện chính quyền số kết hợp với giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai thực hiện có hiệu quả công dân số, kinh tế số, xã hội số trong nhân dân…

Trao quà và tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền, nhân dân xã Duy Vinh

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ” Trung ương tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền và nhân dân xã Duy Vinh.

Trường Sơn