Đông Giang tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho Ban Giám hiệu các trường học

Sáng 27/9, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Đông Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho Ban giám hiệu các trường học từ bậc mầm non đến THPT và tuyên truyền viên pháp luật 11 xã, thị trấn trên địa bàn.

Công an huyện Đông Giang thông tin tình hình trật tự ATGT trên địa bàn

Buổi tuyên truyền được Công an huyện Đông Giang thông tin tình hình trật tự ATGT trên địa bàn. Chuyên đề vi phạm trật tự ATGT liên quan đến rượu, bia. Chỉ thị 31 ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Chỉ thị 35 ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Tuyên truyền Thông tư 28 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông…

Sau hội nghị, các trường học sẽ phối hợp với công an huyện, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh. Các trường trên địa bàn cũng tổ chức ký cam kết giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh về tuân thủ pháp luật trật tự ATGT.

Ngọc Vy – ATing Hàn