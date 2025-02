Đông Giang khởi công cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ

Sáng 15/2, huyện Đông Giang tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện.

Các đại biểu dự lễ động thổ khởi công cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ

Công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Giang có tổng mức đầu tư trên 6,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình gồm các hạng mục: xây mới 218 mộ, cải tạo 570 mộ liệt sĩ, làm mới tường rào, lối đi nội bộ; vệ sinh đánh bóng đài tưởng niệm, nhà bia, sân hành lễ, cổng chính, đường nghĩa trang và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Thời gian hoàn thành công trình vào tháng 5/2025.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp NTLS huyện nhằm đảm bảo việc thờ tự nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Là nơi giáo dục thế hệ trẻ thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời NTLS huyện luôn là địa chỉ đỏ để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Đông Giang bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Được biết, NTLS huyện Đông Giang hiện có 788 mộ liệt sĩ (trong đó gần 600 phần mộ chưa rõ tên).

Ngọc Vy – A Ting Hàn