Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam giám sát việc khai thác khoáng sản tại doanh nghiệp

Sáng ngày 11/9, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cùng đoàn công tác tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản giai đoạn 2017-2023” tại Công ty cổ phần Sơn Hiệp Phú, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước giám sát thực tế việc khai thác khoáng sản tại doanh nghiệp

Công ty cổ phần Sơn Hiệp Phú khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp, xây dựng công trình. Công ty đi vào hoạt động từ ngày 30/9/2020 đến nay. Hoạt động của công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật. Các khoản nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của địa phương được kê khai và thực hiện kịp thời. Trong quá trình hoạt động tại khu vực mỏ, công ty luôn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn tuyệt đối trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, làm tốt công tác vệ sinh môi trường…

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những nội dung công ty đã kiến nghị. Đồng thời cho biết, Đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc bất cập, tạo điều kiện để công ty hoạt động hiệu quả.

Quốc Thành