Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tối 10/9, một số địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC.

Công an TP. Tam Kỳ tổ chức diễn tập tại khối phố 3, phường An Sơn

Tại TP. Tam Kỳ, Công an TP. Tam Kỳ phối hợp với UBND phường An Sơn tổ chức diễn tập tại khối phố 3, phường An Sơn.

Với tình huống giả định sát với thực tế, các lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy, nhất là các thành viên Tổ liên gia, lực lượng chữa cháy tại chỗ nắm rõ quy trình nhằm thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn.

Người dân tham gia diễn tập phương án chữa cháy

Sau gần 1 giờ các lực lượng phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, buổi diễn tập đã hoàn thành các yêu cầu, theo đúng chương trình, phương án, chiến thuật đề ra.

* Tại huyện Quế Sơn, diễn tập được thực hiện tại tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú với sự tham gia của lực lượng công an, bảo vệ dân phố, y tế và 12 hộ dân trong tổ liên gia.

Theo tình huống giả định, vụ cháy xảy ra vào ban đêm tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em (số nhà 63 đường Đỗ Quang), lúc này chủ nhà nghỉ ngơi nên phát hiện chậm. Bên trong nhà có chất dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Người dân nhà liền kề phát hiện cháy đã nhanh chóng ấn chuông báo động, chạy qua đập cửa, hô hoán cho những người trong nhà bị cháy biết.

Khi tiếp nhận thông tin, Tổ liên gia an toàn PCCC đã phân công người gọi điện báo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; lực lượng công an, UBND thị trấn đến chữa cháy; gọi điện cho điện lực yêu cầu cắt điện khu vực có ngôi nhà đang cháy. Đồng thời dùng kìm phá cửa, tiến hành dập lửa, nhanh chóng cứu người và di chuyển tài sản ra bên ngoài.

Cuộc diễn tập nhằm phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy tại chỗ; đánh giá lại kỹ năng chỉ huy, điều hành, phối hợp, xử lý tình huống của các lực lượng; góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác PCCC và CNCH, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân.

Minh Tuấn